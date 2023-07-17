В Югре действует 24 лесных пожара

ФБУ «Авиалесоохрана»

За неделю в Югре потушили 47 лесных пожаров на площади 3 073,32 га и 6 ландшафтных возгораний на площади 1 509,9 гектаров. На утро 17 июля, в Югре проводятся работы по тушению 24 лесных пожаров на площади 7886 га, из них локализовано 12 пожаров на площади 7 636,8 га.

Пожары зафиксированы в Аганском лесничестве (2 пожара в на площади 60,1 га); 7 пожаров в Белоярском лесничестве на площади 1 758,5 га, 5 пожаров локализованы на площади 1 653,5 га; 3 пожара в Березовском лесничестве на площади 3 803,2 га, 2 пожара локализованы на площади 3 082,2 га; 1 локализованный пожар в Нижневартовском лесничестве на площади 5 га; 1 пожар в Октябрьском лесничестве на площади 2115 га, пожар локализован; 2 пожара в Самаровском лесничестве на площади 18,9 га; 7 пожаров в Сургутском лесничестве на площади 114,2 га, 2 пожара локализованы на площади 50 га и 1 локализованный пожар в Урайском лесничестве на площади 11,1 га.

К ликвидации пожаров привлечены 395 работника Авиалесоохраны Югры, «Центроспаса-Югории», главного управление МЧС России по Югре, арендаторы и добровольцы. А также сотрудники авиабаз Архангельской, Мурманской, Вологодской областей и Карелии.

Используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов проводится в постоянном режиме.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 151 ландшафтный пожар на площади 25 601,93 га; 382 лесных пожаров на площади 37 321,06 га и 6 возгораний на землях ООПТ на площади 525 га.