За неделю в Югре произошло 26 пожаров, в которых погибло 2 человека Фото: Юлия Кучеренко

С 10 по 16 июля в Югре ликвидировано 26 пожаров. Спасено материальных ценностей на сумму свыше 49 миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО. Чаще всего горели жилые дома, дачи, бани, хозяйственные постройки и др. В результате пожаров погибли 2 человека.

Специалисты подчеркнули, что основными причинами пожаров стали нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем и- неправильное использование бытовых приборов.

МЧС России по ХМАО призывает жителей и гостей Югры соблюдать правила пожарной безопасности. В случае пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам 101, 112.