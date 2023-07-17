В Нефтеюганском районе водитель «Subaru» спровоцировал серьезное ДТП

Фото: Госавтоинспекция Югры

За выходные в Югре произошло 9 ДТП, в которых 10 человек получили травмы. Одна из аварий случилась на 721 км автодороги "Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск" в Нефтеюганском районе 31-летний мужчина, управляя транспортным средством «Subaru» не справился с управлением, выехал на встречку и касательно столкнулся со встречными автомобилями "DAV" и "Лада Granta". В результате ДТП пассажир Лады 50-летний мужчина, получил травмы.

Кроме того, за выходные сотрудниками Госавтоинспекции задержано 52 водителя с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 100 водителей и 148 - за нарушение правил перевозки детей.

Окружная Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, выбирать безопасную скорость движения в зависимости от состояния проезжей части, а также избегать резких ускорений, торможений и перестроений.