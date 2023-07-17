Житель Нижневартовска купил за чужой счет алкоголь, сигареты и еду

Житель Нижневартовска купил за чужой счет алкоголь, сигареты и продукты Фото: Татьяна Коркина

Житель Нижневартовска купил алкоголь, сигареты и еду за чужой счет. Теперь ему грозит срок за кражу. Подробности сообщили в пресс-службе окружной полиции.

- Ранее в полицию поступило сообщение от 49-летнего жителя города о незаконном списании денежных средств с банковского счета. Мужчина рассказал полицейским, что у него пропала банковская карта, а позже стали поступать смс-сообщения о списании денег в общей сумме более 7,5 тысяч рублей - говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что картой пользовались в нескольких магазинах разные люди. Подозреваемым оказался 44-летний вартовчанин, судимый за вождение в нетрезвом виде. Как оказалось, он нашел карту лежащую возле соседнего подъезда и решил присвоить ее себе. Заметив, что картой можно платить без пин-кода, он решил воспользоваться ею для оплаты своих покупок. А во время пьяного застолья мужчина передавал «находку» своим знакомым.

Возбуждено уголовное дело. Вартовчанин находится под подпиской о невыезде.