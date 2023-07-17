В Югре 17 июля будет жарко и ветрено Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 17 июля, в ХМАО синоптики обещают жарку, но ветренную погоду. В течение суток переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южных направлений 3-8 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +8, +13 °С, днем воздух прогреется до +23, +28 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность и без осадков. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11, +13 °С, днем потеплеет до +25, +27 °С.

Подробнее о погоде в регионе можно посмотреть в инфографике МЧС.