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НовостиОбщество17 июля 2023 1:33

В Югре 17 июля будет жарко и ветрено

Температура воздуха достигнет +28 градусов
Виктория Терина
В Югре 17 июля будет жарко и ветрено

В Югре 17 июля будет жарко и ветрено

Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 17 июля, в ХМАО синоптики обещают жарку, но ветренную погоду. В течение суток переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южных направлений 3-8 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +8, +13 °С, днем воздух прогреется до +23, +28 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность и без осадков. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11, +13 °С, днем потеплеет до +25, +27 °С.

Подробнее о погоде в регионе можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре