Югорчанка планировала отдохнуть в Абхазии, но лишилась больше 100 тысяч рублей из-за мошенников

Жительница Когалыма планировала отдохнуть в Абхазии, но лишилась денег так и не поехав в отпуск Фото: Татьяна Коркина

Жительница Когалыма планировала отдохнуть в Абхазии, но лишилась больше 100 тысяч рублей так и не поехав в отпуск.

Неприятная история случилась с 39-летней женщиной, в июне она нашла сайт, где можно забронировать жилье по привлекательной цене. Вместе с супругом они планировали отдых в Абхазии и оплатили проживание в отеле в сумме 103 тысячи рублей. В ответ женщина получила лист бронирования, а спустя месяц когалымчанка решила позвонить в отель и убедиться, что ее бронь действительна, однако телефон, по которому ранее она общалась с аферистами, был недоступен. Дозвонившись в отель по другому номеру, указанному на сайте, югорчанка узнала, что заявок и денег от нее не поступало.

Возбуждено уголовное дело.