В Югре тушат 7 лесных пожаров общей площадью 7396 гектаров

Фото: телеграм-канал Натальи Комаровой

По состоянию на 15 июля, в Югре пожарные тушат 7 лесных пожаров на общей площади 7396 гектаров, из которых 5 пожаров на площади 7392 гектара уже локализованы.

Пожары тушат 300 работников Авиалесохраны Югры со всем необходимым оборудованием и техникой. Патрулирование лесов ведется постоянно, а вот ландшафтных возгораний пока нет.

Напомним, из-за лесных пожаров в Югре действует режим ЧС, поэтому разводить костры и посещать леса строжайше запрещено.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы стали свидетелем возникновения очага огня, сообщите на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00.