В Нижневартовске простились с погибшим в зоне СВО Дмитрием Костырко

Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске простились с военнослужащим Дмитрием Костырко, который погиб в зоне спецоперации на Украине. В прошлом году его призвали на военную службу по контракту в Вооруженные Силы РФ, где он служил разведчиком-гранатометчиком разведывательной десантной роты. Дима защищал интересы России и мирного населения.

Дмитрий родился в селе Бурла Алтайского края, учился в нижневартовской школе №9, увлекался физкультурой и спортом, защищал честь школы на спортивных соревнованиях. У одноклассников пользовался авторитетом, был открытым и душевным юношей. Всегда был готов помочь ребятам и учителям.

В 2019 году Костырко окончил Нижневартовский политехнический колледж, а в 2019-2020 годах прошел военную службу по призыву в Вооруженных Силах РФ в должности старшего пожарного спасателя. После этого работал оператором в Нижневартовском нефтеперерабатывающем объединении.

«Комсомольская правда – Югра» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.