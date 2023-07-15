Пожары в Югре: последние новости на 15 июля 2023 года

Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»

В Югре несмотря на дождливую погоду все еще проводятся работы по тушению 5 лесных и 2 ландшафтных пожаров. По данным департамента недропользования и природных ресурсов, четыре из этих пожаров локализованы на площади 7,3 тысячи гектаров. Авиапатрулирование югорских лесов проводится в постоянном режиме. Югра занимает четвертую строчку в списке регионов по количеству и площади природных пожаров, уступив Якутии, Хабаровскому краю и Амурской области.

По словам первого заместителя директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егора Збродова, основными причинами возгораний являются грозы. В работе по тушению возгорания принимают участие 283 человека - это сотрудники региональной авиабазы, “Центроспаса-Югории”, ГУ МЧС России по Югре, арендаторы и лесопожарные формирования Мурманской, Архангельской, Вологодской областей, а также Республики Коми и Карелии.

За прошедшие сутки в регионе ликвидировали восемь лесных пожаров, но при этом обнаружено еще два. Угроз населённым пунктам и объектам экономики по-прежнему нет. Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидированы 146 ландшафтных возгораний площадью 24,2 тысячи гектаров и 376 лесных пожаров площадью 37,2 тысячи гектаров, а также шесть лесных пожаров площадью 525 гектаров на землях особо охраняемых природных территорий.

Напомним, в Югре с 8 июля действует режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы стали очевидцем пожара, обращайтесь в специализированную диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46; на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00; службу экстренного реагирования 112.