В Сургуте зверски убили мужчину ради мобильного телефона Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте завершено расследование дела о разбое и убийстве. Трагедия случилась в районе садового товарищества «Дорожник», когда обвиняемый и его сообщник во время совместной пьянки избили малознакомого жителя Сургута. Их целью был мобильный телефон мужчины. Они били потерпевшего поленом по голове и телу, а затем поочередно нанесли ему ножевые ранения.

Как сообщили следователи, мужчины решили скрыть следы убийства и захоронили тело на участке, сожгли личные вещи убитого, его паспорт и водительское удостоверение, а также попытались уничтожить другие следы, затерев пятна крови в доме. Но благодаря работе силовиков преступление удалось раскрыть.

Следствие в отношении одного обвиняемого завершено. Вскоре он предстанет перед судом, а вот его сообщник находится в международном розыске.

Обвиняемым грозит серьезное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.