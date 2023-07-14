Больше 200 спортсменов участвуют в международных соревнованиях «X-WATERS» в Ханты-Мансийске

Фото: телеграм-канал "Югра официально"

В Ханты-Мансийске стартовали международные соревнования «X-WATERS». Они проходят в столице Югры уже второй год подряд. В этом году участие принимают свыше 200 спортсменов из разных регионов страны и гости из республики Молдова.

Сегодня 14 июля, завершился первый день соревнований. Состоялся заплыв на марафонскую дистанцию 54 км. Он прошел через точку слияния Иртыша и Оби. Проверить свои силы отважились пять пловцов в индивидуальном зачете и восемь в командных состязаниях. После финиша пловцы поучаствовали в выпуске мальков осетров в Иртыш. Завтра спортсменов ждет второй день испытаний. На старт выйдут все участники «X-WATERS». Заплывы пройдут на 2, 6 и 10 км.

Кроме соревнований, жители и гости Ханты-Мансийска могут посетить один из главных летних праздников «ПикникХМ», на котором можно зарядиться дружеской атмосферой, познакомиться с продукцией югорских предпринимателей и поучаствовать в мастер-классах.

Специальным гостям мероприятия станет группа PIZZA.