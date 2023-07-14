Фото: Мария Хван

Мох из Югры продают за рубежом. Такая информация опубликована в официальном телеграм-канале правительства региона.

Предметы интерьера из стабилизированного мха из ХМАО покупают в Эстонии. Из него делают топиарии, акцентные картины, кашпо и даже часы. Создал такой бизнес бренд «Hwan art gallery», вдохновленный культурой коренных народов Севера. Предприниматель радует дома и офисы зарубежных любителей природы. Все изделия изготавливают из ягеля, который не нуждается в уходе и поливе. Живет стабилизированный мох до 10 лет. Все жизненные процессы во мхе остановлены, ему не нужен солнечный или искусственный свет. Продавцы не советуют ставить мох вблизи батарей, ярком, палящем солнце и на морозе. Все это может повлиять на яркость, мягкость и упругость изделия.

Выйти на иностранный рынок предпринимателю помог фонд «Мой Бизнес». Стабилизированный мох представлен в 40 оттенках разных цветов и подходит для любого интерьерного решения.