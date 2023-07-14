Бывший руководитель филиала «Центроспас-Югория» осужден за мошенничество Фото: Татьяна Коркина

Бывший директор филиала "Центроспас-Югория" в Советском районе осужден за мошенничество. Об этом сообщил следственный комитет округа.

- В 2015 и 2018 г. в рамках государственных контрактов на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту транспорта для нужд учреждения директор филиала, зная, что фактически работы исполнителем контракта не выполнены, дал указание составить акты приемки – передачи выполненных работ. После оплаты исполнитель контракта передал денежные средства обвиняемому по ранее достигнутой договоренности - говорится в сообщении.

В итоге учреждению причинен ущерб на сумму 700 тысяч рублей. А в 2021 году мужчина пытался украсть деньги учреждения по аналогичной схеме, но его задержали.

Во время расследования на счета обвиняемого наложен арест на 1 миллион рублей. Суд признал мужчину виновным, назначив наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом 150 тысяч рублей. Кроме того с подсудимого взыскана полная сумма причиненного ущерба.