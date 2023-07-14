«Транснефть – Сибирь» подтвердила соответствие госстандартам основных систем управления

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Компания провела аудит, задачами которого был анализ документации, проверка рабочих мест на соответствие требованиям охраны труда, встреча с работниками, анализ их знаний и навыков безопасности, нормативных и регламентирующих документов. Проверка проводилась на объектах Тюменского управления магистральных нефтепроводов, а также в центральном аппарате управления предприятия. Предприятие уже проходило экспертизу в соответствии с международными стандартами, теперь прошла по российским.

Предприятие ведет активную работу по данным направлениям. На рабочих местах созданы условия максимальной защищенности жизни и здоровья работников благодаря эффективной системы управления охраной труда. Работники обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты с высокими защитными свойствами.

Обучение персонала безопасным методам выполнения работ проводится в постоянном режиме, а также контролируется соблюдение санитарных норм и правил, а также профилактика и предупреждение несчастных случаев.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

По программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятие использует оптимальные режимы транспортировки нефти, специалисты проводят модернизацию электронасосных агрегатов. В прошлом году заменили на новые 36 магистральных и подпорных насосов, 23 электродвигателя. Для строительства и реконструкции зданий и сооружений используются современные теплоизоляционные материалы.

Руководитель группы аудиторов ассоциации по сертификации на итоговой встрече высоко оценил соответствие законодательным и нормативным требованиям достигнутых показателей компании по всем трем областям проверки.

- В ходе трёхдневного аудита мы получили необходимые подтверждения, что повседневная деятельность акционерного общества «Транснефть – Сибирь» выстроена в полном соответствии с национальными стандартами. Мы будем рекомендовать ассоциации выдать компании сертификаты соответствия систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, энергетического менеджмента и экологического менеджмента требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 45001, ГОСТ Р ИСО 50001 и ГОСТ Р ИСО 14001, - сказал независимый эксперт Александр Ульянов.

Следующая плановая сертификация пройдет через три года. Эксперты подчеркивают, что компания полностью обеспечивает безопасную и надежную транспортировку нефти.