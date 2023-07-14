Энергетики завершили плановый ремонт высоковольтных подстанций в Югре

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В Югре проведен плановый ремонт трех высоковольтных подстанций, обеспечивающих электроэнергией одно из крупнейших в России месторождений нефти – Мамонтовское. На повышение надежности энергоснабжения нефтепромысла «Россети Тюмень» направили свыше 1,5 млн рублей.

В рамках работ отремонтировано основное силовое оборудование подстанций 110 кВ «Лунная», «Очимкинская» и «Суворовская». На шести трансформаторах энергетики провели ревизию систем охлаждения, оценили исправность устройств регулирования напряжения и взяли пробы трансформаторного масла для анализа диэлектрических свойств. После этого было выполнено техобслуживание выключателей классом напряжения 35 и 110 кВ – на них специалисты заменили все изношенные элементы.

Отметим, что Мамонтовское месторождение нефти входит в десятку крупнейших центров добычи углеводородов России. С 1970 года здесь добыто свыше 600 миллионов тонн черного золота, а предполагаемые геологические запасы равны 1,4 млрд тонн.