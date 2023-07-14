В 6 муниципалитетах Югры прогнозируют сильной дождь с грозой 15 июля Фото: Юлия Кучеренко

МЧС предупреждает югорчан, что 15 июля в Кондинском, Сургутском, Нефтеюганском районах, а также в городах Нефтеюганск, Пыть-Ях и Урай ожидаются сильный дождь и гроза.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными гидрометеорологическими явлениями погоды возрастает вероятность аварий, связанных с нарушением работы ЖКХ, объектов энергетики и связи, систем жизнеобеспечения населения, а также увеличения количества ДТП, образование заторов на дорогах.

В случае ЧС необходимо звонить по номерам экстренных служб 112, 101.