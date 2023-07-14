В Югре 14 июля тушат 5 лесных и 2 ландшафтных пожаров

Фото: официальный канал ФБУ «Авиалесоохрана»

Сегодня, 14 июля, в Югре проводятся работы по тушению 5 лесных пожаров на площади 7 327 гектаров, из них локализованы 4 пожара на площади 7317 гектаров, в том числе: 3 пожара в Белоярском лесничестве на площади 1 412 га, 2 пожара локализованы на площади 1 402 га; 1 пожар в Березовском лесничестве на площади 3 800 га, пожар локализован и 1 локализованный пожар в Октябрьском лесничестве на площади 2 115 га, а также 2 ландшафтных пожара в Кондинском районе на площади 68 га.

К ликвидации и локализации пожаров привлечены 300 работников Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме. За прошедшие сутки в регионе потушили 7 лесных пожаров на площади 290,1 га.

А с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 146 ландшафтных пожара и 376 лесных пожаров, в том числе 6 возгораний на землях ООПТ на площади 525 га.