Бывший лесничий из Нижневартовского района обвиняется в служебном подлоге Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовском районе бывший лесничий подозревается в служебном подлоге, сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Бывший участковый лесничий Ларьякского лесничества Нижневартовского территориального отдела в 2021 году составил и заверил своей подписью подложные акты о выполнении лесовосстановительных работ организацией. Но оказалось, что работы были выполнены частично.

Из-за действий подозреваемого были скрыты нарушения в деятельности исполнителя договора, а акты осмотра составлены без соответствующих замечаний.

По уголовному делу продолжается расследование.