В Урае за день под колесами авто оказались сразу двое детей Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 ребёнка получили травмы. Обе аварии произошли в Урае. В течении суток произошло два наезда на детей на нерегулируемых пешеходных переходах. Так, на улице Узбекистанская 69-летний мужчина, управляя автомобилем "Wolkswagen", не уступил дорогу и сбил 10-летнюю девочку. Школьница получила травмы. А вечером 27-летний водитель автомобиля "Hyundai" сбил юного велосипедиста, который не спешившись с двухколесного транспорта, пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В итоге 13-летний подросток получил травмы.

Кроме того, за день сотрудниками Госавтоинспекции задержано 15 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 143 водителя и 63 - за нарушение правил перевозки детей.

Сотрудники ГИБДД Югры призывают водителей снижать скорость движения и быть внимательнее на дорогах, соблюдая ПДД.