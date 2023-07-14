Чиновника управления культуры Урая осудили за избиение подчиненного

Заместитель генерального директора муниципального учреждения «Культура» в Урае получил административное наказание за избиение своего подчиненного Фото: Татьяна Коркина

Заместитель генерального директора муниципального учреждения «Культура» в Урае Дмитрий Зайцев получил административное наказание за избиение своего подчиненного. Конфликт между мужчинами произошел еще год назад, но разбирательства длятся до сих пор.

Известно, что инцидент произошел в кабинете Зайцева. В процессе делового общения он оскорбил и ударил руководителя парка культуры и отдыха Руслана Уманца. После произошедшего Уманец обратился в прокуратуру и полицию.

Ранее Зайцева признали виновным за оскорбление и унижение чести и достоинства подчиненного. Это решение Мировой суд Урая вынес девятого сентября прошлого года. И вот спустя год после произошедшего суд вынес решение по делу об избиении Уманца, признав Зайцева виновным. Решение суда еще не вступило в законную силу и поэтому у Зайцева есть время для обжалования приговора, что он и подтвердил в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды», отказавшись давать какие-либо комментарии о случившемся.

Несмотря на то что дело движется к завершению и конфликт произошел уже давно, среди общественности все еще ведутся разговоры об этом. Главным вопросом остается должность, которую продолжает занимать Зайцев, несмотря на свою несдержанность и неумение регулировать спорные ситуации со своими подчиненными в подобающем формате. В администрации Урая приняли решение не принимать слишком суровых мер в отношении Зайцева, а вот Уманец, как сообщает наш источник, близкий к городской администрации, уволился в декабре 2022 года. В пресс-службе администрации нашему корреспонденту подтвердили, что знают о суде и о самом конфликте.

- По итогам конфликтной ситуации, произошедшей в июне 2022 года между сотрудниками муниципального автономного учреждения «Культура» учредителем было проведено внутреннее расследование. С участниками происшествия были проведены беседы о необходимости соблюдения деловой этики при разрешении конфликтных ситуаций - прокомментировали в пресс-службе.

Будет ли продолжаться эта история или придет к своему логическому завершению, покажет время. Пострадавший Руслан Уманец отказался комментировать произошедшую с ним неприятную ситуацию. О том, что думают на данный момент обе стороны конфликта, остается лишь догадываться и полагаться на решение суда.