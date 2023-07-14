В Югре 14 июля ожидается дождливая погода, с грозой и сильным ветром Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 14 июля в ХМАО ожидается облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, в юго-западных районах сильный дождь, в Кондинском районе очень сильный дождь, сильный ливень. В отдельных районах округа гроза, град. Ветер северо-восточный 7 – 12 м/с, отдельных районах порывы до 15 – 20 м/с, днем при грозе до 25 м/с. Температура воздуха ночью +13, +18 градусов, местами +7, +12. Днем потеплеет до +16, +21, а местами по южной половине округа воздух прогреется до +26 градусов.

Ханты-Мансийск ждут в ближайшие дни дожди и до +18 градусов тепла. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.