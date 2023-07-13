В Югре свадебный кортеж напугал югорчан стрельбой, дрифтом и громкой музыкой Фото: Татьяна Коркина

Полицейские остановили водителей свадебного кортежа, грубо нарушивших правила дорожного движения и общественный порядок. Об этом рассказали в УМВД России по ХМАО.

В полицию сообщили жители Пыть-Яха и поселка Пойковский в Нефтеюганском районе. Они сообщили о том, что автомобили из свадебного кортежа устроили дрифт на улицах, а их пассажиры стреляли из окон автомобилей.

- Автомобили двигались без государственных регистрационных знаков под сопровождение громкой музыки, грубо нарушая правила дорожного движения, создавая помехи и подвергая опасности других участников движения - сообщили в полиции.

Полицейские нашли всех участников кортежа. И выписали пятерым водителям 30 административных протоколов за управление автомобилем без регистрационных знаков, проезд на красный сигнал светофора, выезд на встречку, неуплату административных штрафов в установленный срок, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками. Все материалы переданы в суд.

- Более того, 25-летнему пассажира, стрелявшего из окон во время движения, составлен административный протокол по ст. 20.13 КоАП РФ. Охолощенное оружие изъято - добавили правоохранители.

В своем поведении нарушители раскаялись, объяснив, что таким образом решили выразить радость.