Энергетики завершили ремонт высоковольтной подстанции в Югре

Фото: Наталья Юсупова

В Ханты-Мансийском автономном округе завершен плановый ремонт высоковольтной подстанции 110 кВ «Комаровская», участвующей в электроснабжении Даниловского нефтяного месторождения компании «ЛУКОЙЛ». На выполнение работ «Россети Тюмень» направили более миллиона рублей.

Энергетики провели ремонт двух силовых трансформаторов общей мощностью 20 МВА и 22 разъединителей классом напряжения 35 и 110 кВ, а затем выполнили техническое обслуживание более 40 подстанционных элементов, в том числе ограничителей перенапряжения, конденсаторов связи и системы охлаждения. Ремонт на подстанции завершился успешно пройденными высоковольтными испытаниями.

Ремонт питающего центра входит в планы производственной программы энергокомпании, главной целью которой является подготовка электросетевого комплекса к предстоящему осенне-зимнему периоду.