Онкологи и кардиохирурги Ханты-Мансийска спасли жителя Белоярского

Фото: страница главы депздрава ХМАО в соцсети

Онкологи и кардиохирурги ОКБ Ханты-Мансийска провели уникальную операцию и спасли жителя Белоярского. Об этом в своих соцсетях сообщил глава депздрава Алексей Добровольский. Медики сразу удалили массивную опухоль и восстановили проходимость жизненно важного сосуда. Опухоль находилась в верхней доле правого легкого и охватывала верхнюю полую вену.

- Применение химиотерапии, лучевой терапии в этом случае было неэффективным, так как именно такая форма опухоли (нейроэндокринная) практически не поддается этим методам лечения. К операции готовились 2 месяца. 7 часов за операционным столом провели онколог Павел Григорьев и его бессменный ассистент Нина Рагулина, кардиохирург Сергей Стефанов и его ассистент Павел Дурыгин, анестезиолог Андрей Ветошкин и его помощник Дамир Хисматов, медсестра Альбина Хаджибекова, а также трансфузиолог Елена Власова - рассказал Добровольский.

Все прошло по плану и восстановление пациента прошло быстро. На 2-й день после операции пациент встретил свой 51-й день рождения. Уже на 3-й день он встал и начал ходить по палате, а на 6-й отправился домой.