В Югре вновь нет новых случаев заражения коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Югре за весь период коронавирусом заразились 270 324 человека. По данным на 13 июля не зафиксировано новых случаев COVID-19 в муниципалитетах. За сутки на COVID обследовано 857 человек, всего прошли обследование 3 820 277.

За весь период от COVID умерло 2 618 человек. За сутки выписались по выздоровлению 10 человек, за весь период пандемии выздоровели 267 655 югорчан.

На текущую дату выявлено 777 случаев заражения штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» у взрослых в 18-ти муниципалитетах (Сургут, Сургутский р – он, Нижневартовск, Мегион, Нефтеюганск, Нефтеюганский р – он, Пыть – Ях, Ханты – Мансийск, Ханты – Мансийский р – он, Покачи, Лангепас, Когалым, Нягань, Октябрьский р – он, Советский р – он, Урай, Радужный, Белоярский).