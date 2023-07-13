В Югре тушат 10 лесных и 3 ландшафтных пожара Фото: Татьяна Коркина

В Югре проводятся работы по тушению 3 ландшафтных пожаров на площади 678 га, два из которых в Березовском районе на площади 640 га и 1 в Кондинском районе на площади 38 га. А так же тушат 10 лесных пожаров на площади 7 555,4 га, из них локализовано 8 пожаров на площади 3 755,3 гектаров, в том числе: 3 пожара в Белоярском лесничестве на площади 1 632 га, пожары локализованы, 1 пожар в Березовском лесничестве на площади 3 800 га, 3 пожара в Кондинском лесничестве на площади 6,4 га, пожары локализованы, 1 локализованный пожар в Октябрьском лесничестве на площади 2 115 га и 2 пожара в Сургутском лесничестве на площади 2 га, один из которых локализован на площади 1,9 га.

К их ликвидации и локализации привлечены 357 работника Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме. За прошедшие сутки в регионе потушили 13 лесных пожаров на площади 842,63 гектаров.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре потушили 146 ландшафтных пожара на площади 24 173,43 га и 369 лесных пожаров на площади 36 949,07 га, 6 возгораний на землях ООПТ на площади 525 гектаров.