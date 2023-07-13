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НовостиПроисшествия13 июля 2023 5:27

Следком возбудил дело после гибели стропальщика на производственной базе в Нижневартовске

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося
Виктория Терина
Следком возбудил дело после гибели стропальщика на производственной базе в Нижневартовске

Следком возбудил дело после гибели стропальщика на производственной базе в Нижневартовске

Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Следователи провели проверку после страшной трагедии на производственной базе в Нижневартовске, которая произошла 10 июня 2023 года. После проверки возбуждено уголовное дело по статье ч. 2 ст. 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Ранее стало известно, что во время погрузо-разгрузочных работ, производимых на промышленном объекте, во время транспортировки бетонной сваи конструкция сломалась пополам, придавив стропальщика. Пострадавшего мужчину увезли в больницу, но несмотря на усилия медиков он скончался в реанимации.

Следователи предполагают, что виной произошедшего могло стать ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей ответственных за безопасное проведение работ на данном объекте.

Расследование продолжается.