В Нижневартовске из-за ремонта дороги по улице Мира могут частично перекрыть движение транспорта

Жителей Нижневартовска просят заранее планировать маршрут движения из-за ремонт дороги по улице Мира Фото: Татьяна Коркина

С 14 июля в Нижневартовске компания ООО «Премьердорстрой» начнет работы по укладке асфальта на дороге по улице Мира (от улицы Чапаева до улицы Дзержинского (с перекрестками). Работы будут проводить в ночное время с частичным перекрытием движения. Поэтому жителей города просят заранее планировать маршрут движения и соблюдать правила дорожного движения.

В случае выпадения осадков сроки работ могут перенести на количество дней, равное дням с неблагоприятными погодными условиями.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре продолжают ремонтировать мост через реку Обь в районе Сургута.