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НовостиПроисшествия13 июля 2023 4:38

Пенсионерка из Югры продала квартиру и перевела деньги мошенникам

Она потеряла больше 4 миллионов
Виктория Терина
Пенсионерка из Югры продала квартиру и перевела деньги мошенникам

Пенсионерка из Югры продала квартиру и перевела деньги мошенникам

Фото: Татьяна Коркина

Жительница Нягани продала квартиру и перевела деньги мошенникам. Случилось это в конце июня, когда 76-летней женщине позвонил незнакомый мужчина и рассказал, что ее квартира незаконно выкуплена мошенниками. Аннулировать сделку поможет центробанк, но для этого нужно продать жилище самой и перевести деньги на безопасные счета. Преступник убедил пенсионерку все держать в тайне от близких.

Женщина испугалась и выполнила все требования мошенников. Вырученные от продажи квартиры средства потерпевшая положила на свой банковский счет и через мобильное приложение, совершив 11 транзакций, перевела их на неизвестные счета. В итоге ущерб составил больше 4 миллионов рублей.

Полиция призывает югорчан быть внимательнее и не доверять незнакомцам. Особенно следует заботится о своих пожилых родственниках.