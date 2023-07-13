В Югре водитель иномарки сбил девочку на велосипеде

Фото: УГИБДД России по ХМАО

В Югре произошло 4 ДТП, в которых 4 человека получили травмы, в том числе 1 ребёнок. Так, в Нягани, 33-летний водитель, управляя «Toyota», двигаясь по нерегулируемому пешеходному переходу, наехал на 7-летнюю девочку, которая, пересекала проезжую часть, не спешившись с велосипеда. В результате аварии девочка получила травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО

Кроме того, за сутки сотрудниками Госавтоинспекции задержано 13 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 133 водителя и 70 - за нарушение правил перевозки детей.

Сотрудники ГИБДД Югры призывают водителей к осторожности на дороге, особенно перед переходом дороги. Необходимо спешится и вести свой транспорт рядом с собой.