Югорчан ждет сильный ветер и дождь с грозой Фото: Юлия Кучеренко

Сильный ливень, град и ветер порывами 25 м/с и более, а также гроза ожидается сегодня в Югре. В округе будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, днем в Березовском и Октябрьском районах дождь, местами сильный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы 15-17 м/с. Температура ночью +14, +19 °С, а по северо-западу +6, +11 °С. Днем воздух прогреется до +17, +22 °С, а местами по южной половине +25,+30 °С.

В столице округа будет облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, днем гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15, +17 °С, днем потеплеет +18, +20 °С.