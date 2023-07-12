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НовостиПолитика12 июля 2023 15:35

Правительство ХМАО покинули два руководителя департаментов

Пост покидает директор департамента физической культуры и спорта и руководитель департамента культуры
Виктория Терина
Фото: Аппарат Губернатора ХМАО-Югры

Фото: Аппарат Губернатора ХМАО-Югры

С 12 июля свой пост покидает директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов, а с 14 июля уходит директор департамента культуры Югры Артур Латыпов. О кадровых изменениях сообщили в правительстве региона.

- Приятно было работать в команде Югры, команде правительства автономного округа. Отдельные слова благодарности губернатору Наталье Владимировне Комаровой. Благодарю спортивное сообщество за четыре года плодотворной работы, за поддержку, за совместную работу на благо Югры, - отметил Сергей Артамонов, сообщив, что продолжит работу в ХМАО.

Также высказался Артур Латыпов, также поблагодарив всех работников учреждений культуры Югры, команде, глав муниципалитетов и неравнодушных жителей Югры за поддержку.

О сроках проведения общественного отбора на должности директоров департамента культуры и департамента физической культуры и спорта ХМАО сообщат дополнительно.