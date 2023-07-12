В Югре 13 и 14 июля ожидается сильный ветер, град и ливень Фото: Юлия Кучеренко

Синоптики предупредили югорчан, что 13 и 14 июля на территории округа ожидаются неблагоприятные погодные явления – ливень, град, в отдельных районах гроза, ветер порывами 25 метров в секунду и более. Такая погода прогнозируется в Октябрьском, Березовском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском, Сургутском, Кондинском и Советском районе.

Жителям региона советуют опасаться и обходить повреждённые и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции, другие шаткие строения. Югорчанам посоветовали закрыть плотно окна и двери, не стоять под линиями электропередач и соблюдать меры предосторожности.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь, звоните по номерам экстренных служб 112, 101.