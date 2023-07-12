В Югре потерпел крушение дельтаплан

В ХМАО произошло крушение дельтаплана Фото: Татьяна Коркина

В ХМАО под Сургутом потерпел крушение дельтаплан. Об этом сообщил телеграм-канал Aviaincident. Авария произошла вечером 11 июля.

- Поступила информация от оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС по ХМАО-Югре о потерпевшем крушение легкомоторном воздушном судне на левом берегу реки Кривуля (на удалении 12 км от аэродрома Сургут). По информации МЧС, в данном районе обнаружен дельтаплан, пилот жив, в медицинской помощи не нуждается - говорится в сообщении.

В информации также сказано, что пилот при приземлении попал колесом в песок. От этого воздушное судно завалилось и крылом попало в воду. Пилот в порядке, МЧС переправляют его на другой берег реки, а о повреждениях дельтаплана информации нет.