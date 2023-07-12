В Сургутском районе осужден бывший директор муниципального предприятия Фото: Татьяна Коркина

В Сургутском районе осужден бывший директор муниципального предприятия за превышение должностных полномочий.

В ноябре 2021 года он незаконно заключил договор займа с коммерческой организацией, не согласовав его предоставление с собственником имущества – администрацией района. По этому договору выплачены в качестве займа 4,7 млн рублей под проценты за пользование ими. Несмотря на истечение срока возврата, деньги не были возвращены и предприятию причинен материальный ущерб.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа. Также во время рассмотрения уголовного дела иск прокурора о взыскании ущерба, причиненного преступлением добровольно погашен.