Фото: телеграм-канал "Югра официально"

В Ханты-Мансийске пройдет международный заплыв на открытой воде «X-WATERS Ugra». Он состоится 14 и 15 июля 2023 года. Участники преодолеют крупнейшую реку Сибири. На выбор предусмотрены четыре дистанции: 2, 6, 10 и 54 км. Первыми на старт выйдут спортсмены, которые проплывут 54 км – 14 июля в 05:00. Их маршрут проляжет от одной из достопримечательностей города - моста «Красный дракон». Часть дистанции пройдет по Иртышу, а другая по Оби. Финишируют пловцы в селе Богдашка.

Но испытание для спортсменов окажется не самым легким, так как скорость течения в Иртыше - до 5 км/ч, а ширина Оби - 3 км. А 15 июля пловцы поборются за денежный приз с дистанцией 2, 6 и 10 км. Их финиш находится в «водных воротах города» на речном вокзале, где параллельно будет проходит самый долгожданный городской фестиваль «ПикникХМ».

Средства, которые соберут во время испытаний на воде пойдут на покупку протеза кисти для юной пловчихи Александры Андреевой из Московской области.