В Ханты-Мансийском районе в ДТП погиб 1 человек и 2 получили травмы

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре зарегистрировано 3 ДТП, в которых 1 человек погиб и 4 получили травмы, в том числе 1 юный пассажир. Так, на трассе в Ханты-Мансийском районе в ДТП 1 человек погиб и 2 получили травмы.

Это произошло в районе 21 км автодороги «Югра», 28-летний водитель, управляя «Hyundai», двигаясь со стороны Нягани в сторону Ханты-Мансийска нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги и столкнулся автомобилем «Great Wall», под управлением 39-летнего мужчины. В результате аварии виновник происшествия погиб, а водитель и 49-летний пассажир «Great Wall» получили травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Кроме того, за день задержано 10 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 134 водителя и 50 - за нарушение правил перевозки детей.