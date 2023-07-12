Пожары в Югре: последние новости на 12 июля 2023 года

Фото: Федеральная Авиалесоохрана

В Югре все еще бушуют природные пожары. По последним данным в регионе тушили 24 природных пожара. Тем временем в регионе продолжают принимать все необходимые меры по предупреждению и ликвидации природных возгораний, а прокуратура округа продолжает контролировать тушение природных пожаров и введение режима чрезвычайной ситуации на территории региона.

Югра находится на 5 месте среди других регионов по количеству и площади природных пожаров. Ликвидацией пожаров занимаются 498 работника Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме. В том числе 50 работников ГАУ Архангельской области «Единый лесопожарный центр», 30 работников АУ «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов», 20 работников ГОБУ «Мурманская база авиационной охраны лесов», 20 работников САУ ЛХ ВО «Вологодская база авиационной охраны лесов». За прошедшие сутки в регионе потушили 10 лесных пожаров на площади 570,8 га.

Сейчас перед службами и пожарными Югры стоит главная задача - ликвидация возгораний в течение первых суток с момента обнаружения лесного пожара. Специалисты должны максимально снизить риск распространения крупных лесных пожаров. Важно не допустить пожарам перейти на населённые пункты, объекты экономической, социальной инфраструктуры.

Напомним, что с 8 июля на территории автономного округа введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Решение принято в связи со сложившейся лесопожарной обстановкой. По оценке экспертов, в настоящее время пожары в регионе возникают из-за грозовой активности, дефицита осадков.

При обнаружении пожаров номера телефонов, по которым необходимо сообщать о фактах возгорания на природе: специализированная диспетчерская служба Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46; прямая линия лесной охраны 8 800 100-94-00; служба экстренного реагирования 112.