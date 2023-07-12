В Югре за оборот более 12 кг наркотиков осудят жителя Челябинской области Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура передала в суд уголовное дело о незаконном обороте более 12 кг наркотиков. В этом преступлении обвиняют жителя Челябинской области.

- Обвиняемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, занимался незаконным сбытом наркотических средств. Действуя согласно отведенной роли, он в декабре 2022 года получил в Санкт-Петербурге растительный наркотик массой более 12 кг для дальнейшей транспортировки и сбыта в Югре - говорится в информации окружной прокуратуры.

Но мужчина не смог закончить начатое, так как его авто остановили сотрудники правоохранительных органов на территории Сургутского района. Наркотики изъяты, а уголовное дело передано в Сургутский районный суд.