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НовостиПроисшествия12 июля 2023 3:00

В Югре за оборот более 12 кг наркотиков осудят жителя Челябинской области

Мужчина задержан правоохранителями, а уголовное дело уже передали в суд
Виктория Терина
В Югре за оборот более 12 кг наркотиков осудят жителя Челябинской области

В Югре за оборот более 12 кг наркотиков осудят жителя Челябинской области

Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура передала в суд уголовное дело о незаконном обороте более 12 кг наркотиков. В этом преступлении обвиняют жителя Челябинской области.

- Обвиняемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, занимался незаконным сбытом наркотических средств. Действуя согласно отведенной роли, он в декабре 2022 года получил в Санкт-Петербурге растительный наркотик массой более 12 кг для дальнейшей транспортировки и сбыта в Югре - говорится в информации окружной прокуратуры.

Но мужчина не смог закончить начатое, так как его авто остановили сотрудники правоохранительных органов на территории Сургутского района. Наркотики изъяты, а уголовное дело передано в Сургутский районный суд.