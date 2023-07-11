Мужчина, изнасиловавший девушку в Урае в 2002 году, предстанет перед судом Фото: Татьяна Коркина

Следком Югры нашел мужчину, который причастен к преступлению, которое совершено в 2002 году. Им оказался житель Московской области и теперь его ждет суд.

Это случилось поздно вечером 2 октября 2002 года, когда 15-летняя девушка находилась на остановке в Урае и села к мужчине в автомобиль «ВАЗ – 2108». Находившиеся внутри двое молодых мужчин предложили подвезти девушку и так как общественного транспорта долго не было девушка согласилась. На ближайшем перекрестке попутчик вышел из машины, а водитель поехал в безлюдное место и изнасиловал её.

В 2002 году обвиняемого не смогли найти и расследование уголовного дела приостановили, но в 2023 году возобновили его.

- Проведенные дополнительные допросы свидетелей и потерпевшей, а также результаты дополнительной биологической экспертизы позволили установить личность обвиняемого. Местонахождение мужчины было установлено в Московской области. По результатам предъявленных ему доказательств вину в совершении преступления обвиняемый признал - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.