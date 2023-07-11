Фото: депнедра и природных ресурсов Югры

В Нижневартовском районе появился новый гектар леса благодаря усилиям участкового лесничего Излучинского лесничества Артура Александрова и главного специалиста Излучинского отдела Сергея Бабаева.

«100 га от нас Планете» - Нижневартовское лесничество присоединилось к проекту под таким названием. Акция проходит ежегодно с 2020 года, в квартале 614 Излучинского участкового лесничества. Участники высадили 4 тысячи саженцев сосны обыкновенной на площади 1 га.

По словам организаторов, «100 га» – это не просто проект по посадке деревьев, а важный процесс, который помогает решать глобальные экологические проблемы, в частности: сохранять биоразнообразие, защищать почву и очищать воздух.