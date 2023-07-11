В Югре 11 июля нет новых случаев заражения коронавирусом Фото: Юлия Кучеренко

В Югре за сутки нет новых случаев коронавируса. Всего зафиксировано 270 317 случаев новой коронавируса. За сутки на COVID обследовано 55 человек, всего прошли обследование 3 818 497.

За весь период от COVID умерло 2 618 человек. За сутки выписались по выздоровлению 2 человека, за весь период пандемии вылечились 267 636 югорчанин.

На 11 июля 2023 в России зафиксировано 18 379 583 случая заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных не изменилось. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 380 076 человек, сегодня нет случаев смерти. От вируса на сегодня вылечились 17 798 245 человек.