В Югре предпринимают все меры по предупреждению и ликвидации природных возгораний

Фото: официальный канал ФБУ «Авиалесоохрана»

В Югре предпринимают все меры по предупреждению и ликвидации возгораний. Сейчас угроз населённым пунктам и объектам экономики нет. Текущую ситуацию рассмотрели на заседании постоянно действующего оперативного штаба при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Югры.

- В работе находится 21 лесной пожар на площади 9 308 гектаров. Локализованы шесть пожаров на площади 1 425 гектаров. В тушении задействованы 422 человека и четыре единицы техники, — отметил первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов.

По его словам, в Белоярском районе ситуация стабильная, дополнительных сил и средств не требуется. В Березовском районе действуют четыре пожара на площади 4 404 гектара, туда планируют направить дополнительную группировку. В Кондинском районе особое внимание уделяется действующему пожару в пятикилометровой зоне от населенного пункта Лиственичный. По Октябрьскому району прорабатываем вопрос о привлечении вездеходной техники. В Советском, Сургутском, Ханты-Мансийском районах ситуация рабочая, площади пожаров незначительные, пожарные справляются.

По словам Збродова, больше 50 процентов пожаров возникает в Югре по вине человека.

- Поэтому особое внимание уделяется патрулированию и разъяснительной работе среди населения. Введен запрет на посещение лесов и пойм крупных рек, - подчеркнул он.

В округе работает уникальная система видеомониторинга «Лесохранитель». Программно-аппаратный комплекс выявляет очаг пожара на ранней стадии, оповещает в автоматическом режиме службы пожаротушения и отслеживает распространение огня. 77 видеокамер смонтированы рядом с населёнными пунктами.

Начальник Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиала ФГБУ «Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Ольга Волковская отметила, что погода в Югре распространяется неравномерно.

- В настоящее время на территории округа действует штормовое предупреждение. Спрогнозированы такие опасные явления, как сильный ливень, дождь, град, порывы ветра до 25 метров в секунду, гроза. Четвертый класс пожарной опасности на 10 июля наблюдается в Кондинском, Березовском, Сургутском и Нижневартовском районах, - рассказала Ольга Волковская.