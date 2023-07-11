В ХМАО назначили руководителя Службы государственной охраны культурного наследия

Фото: городской информационный центр Ханты-Мансийска

На должность руководителя Службы государственной охраны культурного наследия ХМАО с 11 июля 2023 года назначен Михаил Усольцев. В новой должности он будет курировать вопросы регионального государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия.

С марта 2021 года и до настоящего времени, Михаил Усольцев замещал должность заместителя руководителя Службы государственной охраны культурного наследия, а до этого - с апреля 2016 года - работал начальником отдела ведомства.

Кроме того, он работал на разных должностях государственной службы в Министерстве культуры Забайкальского края, занимался научной деятельностью, работая в центре охраны и сохранения объектов культурного наследия Забайкальского края. А начинал свою профессиональную деятельность Михаил Усольцев учителем истории. Имеет высшее педагогическое образование.