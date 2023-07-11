Фото: администрация Сургута

Из Сургута на службу по контракту отправилась первая женщина. Сегодня сургутянка отправилась на пункт отбора в Ханты-Мансийск. Екатерине – 41 год, по профессии она медик. Женщина решила присоединиться к землякам, проходящим службу по контракту в зоне специальной военной операции.

Фото: администрация Сургута

Как рассказал глава города Андрей Филатов, её дед прошёл конфликт у реки Халкин-Гол и Великую Отечественную войну. Бабушка на фронте спасала раненых, была медсестрой. Екатерина решила продолжить героический путь предков.

Кроме обязательного снаряжения и экипировки, женщина получила от предпринимателей города тактический шлем с высоким уровнем защиты и специальную армейскую аптечку, разработанную по рекомендациям тактических медиков.