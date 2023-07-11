Юные макеевчане проведут летние каникулы в Югре Фото: Юлия Кучеренко

Юные макеевчане проведут свои летние каникулы в Югре. В округе для детей из Макеевки разработали оздоровительную программу «Лето в Югре». Ее реализуют на базе Сургутского многопрофильного реабилитационного центра.

В программу включен курс медико-социальной реабилитации, сбалансированное питание, занятия по лечебной и адаптивной физкультуре, а также психологическую диагностику и коррекцию. Первая смена стартует уже с 17 июля по 6 августа. Вторая - 7 по 28 августа.

В детские лагеря, которые находятся в Сургутском, Кондинском и Советском районах отправятся 200 ребят, а еще 200 ребят оздоровятся в многопрофильном реабилитационном центре для детей-инвалидов в Сургуте.