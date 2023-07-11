Пенсионерка из Югры потеряла больше 160 тысяч рублей при продаже морозильной камеры Фото: Юлия Кучеренко

Более 160 тысяч рублей исчезли со счета жительницы Советского района при продаже морозильной камеры. Все это случилось с 68-летней женщиной, которая доверилась неизвестным людям. Женщина рассказала полицейским, что по её просьбе дочь разместила объявление о продаже морозильной камеры.

Через некоторое время появился потенциальный покупатель, который связался с югорчанкой по телефону. Когда они стали обговаривать условия продажи холодильного ларя, мужчина убедил пенсионерку назвать ему номер банковской карты для перевода денег, а также сообщить коды, которые будут в сообщениях.

Об обмане женщина узнала, когда не смогла зайти в приложение банка и позвонила на горячую линию. Всего аферисты похитили около 164 тысяч рублей, после чего она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.