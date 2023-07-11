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НовостиПроисшествия11 июля 2023 4:44

Пенсионерка из Югры потеряла больше 160 тысяч рублей при продаже морозильной камеры

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
Пенсионерка из Югры потеряла больше 160 тысяч рублей при продаже морозильной камеры

Пенсионерка из Югры потеряла больше 160 тысяч рублей при продаже морозильной камеры

Фото: Юлия Кучеренко

Более 160 тысяч рублей исчезли со счета жительницы Советского района при продаже морозильной камеры. Все это случилось с 68-летней женщиной, которая доверилась неизвестным людям. Женщина рассказала полицейским, что по её просьбе дочь разместила объявление о продаже морозильной камеры.

Через некоторое время появился потенциальный покупатель, который связался с югорчанкой по телефону. Когда они стали обговаривать условия продажи холодильного ларя, мужчина убедил пенсионерку назвать ему номер банковской карты для перевода денег, а также сообщить коды, которые будут в сообщениях.

Об обмане женщина узнала, когда не смогла зайти в приложение банка и позвонила на горячую линию. Всего аферисты похитили около 164 тысяч рублей, после чего она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.