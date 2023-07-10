За два дня в Югре произошло 9 ДТП, в которых 2 человека погибли и 14 получили травмы

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За выходные, 8 и 9 июля 2023 года, в Югре произошло 9 ДТП, в которых 2 человека погибли и 14 - получили травмы.

Сначала произошла авария на улице Северная в Нижневартовске. Все случилось из-за 34-летнего мужчины, который управлял автомобилем «Лада Priora», не уступил дорогу мотоциклу "Suzuki" при повороте налево вне перекрёстка. Транспортные средства столкнулись и мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На 111 км автодороги "Иртыш" в Ханты-Мансийском районе, 34-летний мужчина, управляя автомобилем "Subaru", нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части, в результате чего, съехал в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. В аварии водитель и два его пассажира получили травмы, а пассажир этого же авто погиб на месте. Как выяснилось позже, у водителя иномарки имелись признаки опьянения. Процедура освидетельствования показала у него наличие 0, 800 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Кроме того, за сутки сотрудниками Госавтоинспекции задержано 28 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 56 водителей и 175 - за нарушение правил перевозки детей.