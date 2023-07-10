Югорские школьники станут участниками проекта «Билет в будущее»

Фото: департамент образования и науки ХМАО-Югры

Больше 17 тысяч югорских школьников станут участниками проекта «Билет в будущее». Об этом сообщает департамент образования и науки Югры. Участниками акции станут учащиеся 6-11 классов. Благодаря проекту они смогут определиться с будущей профессией, пройдя профориентационные тесты, а также познакомятся с востребованными специальностями, посетят мероприятия, включающее в себя элементы реальной рабочей деятельности, в онлайн-режиме построят город будущего «Профиград».

- В нынешнем году квота участия школьников в 3,5 раза больше, чем в 2022 году. Уже сейчас в проекте зарегистрировано 245 школ округа, - отметила региональный оператор проекта Маргарита Родичкина.

Соглашения с крупными предприятиями Югры уже заключены. Сотрудники предприятий проведут экскурсии и посвятят юных земляков в тонкости той или другой работы.