17-летнюю югорчанку оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений Фото: Юлия Кучеренко

Жительница Югры оштрафована за пропаганду нетрадиционных ценностей и запрещённой символики. Об этом сообщили в УМВД России по ХМАО – Югре.

Преступление выявили во время проверки в одной из соцсетей анонимного пользователя, который разместил на своей странице серию изображений, пропагандирующих нетрадиционные отношения и демонстрирующих символику запрещённых организаций.

Полицейские выяснили, что автором постов была 17-летняя жительница Сургута. Суд оштрафовал девушку на 101 тысячу рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре спустя 19 лет нашли убийцу 26-летнего парня, но тот умер пять лет назад в тюрьме.